السيسي يصدر عفواً عن النائب السابق زياد العليمي

المصدر: رويترز

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قال طارق الخولي عضو البرلمان المصري ولجنة العفو الرئاسية اليوم الاثنين إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا بالعفو عن الناشط السياسي والنائب السابق زياد العليمي.

ونشرت والدة العليمي على مواقع التواصل الاجتماعي أنها في طريقها لاستقباله لدى خروجه من السجن.

وقال الخولي، عضو لجنة العفو التي تم تشكيلها هذا العام، إن قرار السيسي بالإفراج عن العليمي جاء استجابة لدعوات القوى السياسية واللجنة. ويأتي ذلك قبل أسبوعين من استضافة مصر لمؤتمر المناخ (كوب27).

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