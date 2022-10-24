ميقاتي ينفي توقيع مرسوم يمنح الجنسية اللبنانية لعدد من الأشخاص

المصدر: د ب أ

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نفى المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الإثنين، ما يتم تداوله عن قيامه بتوقيع مرسوم يمنح الجنسية اللبنانية لعدد من الأشخاص.

وقال المكتب، في بيان صحفي اليوم :" يتم التداول عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بأن دولة الرئيس ميقاتي وقّع مرسوماً يتعلق بمنح الجنسية اللبنانية لعدد من الأشخاص".

وأضاف" أن كل ما يقال في هذا الصدد مجرد أخبار لا أساس لها، بهدف التشويش وزرع البلبلة، وموقف الرئيس ميقاتي الثابت في هذا الإطار أنه لن يوقّع أي مرسوم تجنيس".

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