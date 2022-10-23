رئيس «النواب اللبناني» يتعهد: لن أقف مكتوف اليدين إزاء تعثّر انتخاب رئيس الجمهورية

المصدر: د ب أ

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أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أنه "لن يقف مكتوف اليدين" إزاء استمرار تعثّر جلسات انتخاب رئيس للجمهورية خلفاً للرئيس ميشال عون.

وقال بري إنه" سيسعى، بعد انتهاء المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس في 31 أكتوبر الحالي، إلى استمزاج آراء الكتل النيابية وقادة الأحزاب حول الدعوة إلى حوار مفتوح يراد منه تعبيد الطريق لتكون سالكة أمام انتخاب الرئيس، وقطع الطريق على تمديد مفتوح للشغور الرئاسي".

وأضاف بري لـصحيفة "الشرق الأوسط" في عددها الصادر اليوم الأحد ، إن الحوار الذي يسعى له يأتي تحت عنوان تأمين أوسع تأييد نيابي لانتخاب رئيس توافقي، معتبراً أن التحدّي يكون في عدم إغراق لبنان المأزوم في مزيد من الأزمات، وأن المطلوب اليوم وقف الانهيار غير المسبوق كشرط أساسي للانتقال به إلى مرحلة التعافي.

وبالنسبة إلى تشكيل الحكومة، أكد بري أنه "لا يتدخل في تشكيلها، وأنه يواكب عن كثب ما آلت إليه المشاورات حتى الساعة في هذا الخصوص".

ويعقد مجلس النواب اللبناني غداً الاثنين، جلسة لانتخاب رئيس جمهورية للبنان بعد إخفاق ثلاث جلسات سابقة.

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