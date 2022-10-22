تونس تبدأ إجراءات استعادة طفلة وصلت وحيدة إلى إيطاليا

المصدر: د ب أ

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أعلنت تونس إرسال مندوب لحماية الطفولة إلى إيطاليا لاستعادة طفلة ذات الأربعة أعوام كانت وصلت إلى جزيرة لامبيدوزا وحيدة ضمن موجات الهجرة غير الشرعية.

وقالت وزارة الخارجية إن خلية أزمة تضم ممثلين عن عدة وزارات بدأت اجراءات استعادة الطفلة "الضحية لعملية هجرة غير نظامية"، من إيطاليا.

كانت الطفلة قد وصلت يوم الأحد الماضي على قارب كان يضم مهاجرين آخرين قادمين من تونس إلى الجزيرة الإيطالية القريبة لكن من دون أي مرافقة من أفراد عائلتها.

وقال متحدث باسم الحرس الوطني التونسي حسام الجبابلي إن والديها سلماها إلى وسيط منظم للرحلة مع مبلغ مالي على أن يلحقا بها إلى إيطاليا.

ولم تتضح بعد كامل تفاصيل الحادثة، لكن ردود فعل واسعة اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام في تونس بشأن مصير الطفلة التي أودعتها السلطات الإيطالية لدى مركز رعاية مختص فور وصولها.

وأفادت الخارجية التونسية بتحول المندوب العام لحماية الطفولة إلى إيطاليا "قصد استكمال التدابير اللازمة بالتنسيق مع البعثة الدبلوماسية التونسية بروما والقنصلية التونسية في بالارمو والسلطات الإيطالية المختصة، لتأمين عودة الطفلة إلى أرض الوطن في ظروف آمنة وفي أقرب الآجال المتاحة".

وبسبب الأزمة الاقتصادية التي تحاصر تونس تخاطر عائلات بأكملها بالهجرة عبر قوارب صغيرة.

وقدر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، الذي يعنى بالهجرة، هجرة حوالي 500 عائلة تونسية إلى السواحل الإيطالية هذا العام.

كما أحصى أكثر من 13 ألفا و500 مهاجر غير نظامي تونسي غادروا انطلاقا من السواحل التونسية من بينهم قرابة 2600 قاصر و640 إمرأة بينما يعد حوالي 600 شخص في عداد المفقودين.

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