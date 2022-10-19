موريتانيا تؤكد وقوفها مع السعودية في إيضاحاتها بخصوص أوبك بلاس

المصدر: د ب أ

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أعلنت الحكومة الموريتانية أمس الثلاثاء، وقوفها ودعمها للمملكة العربية السعودية في وجه التهديدات وكل ما يمس من استقلالها وسيادتها وقراراتها بعد المواقف الدولية إزاء قرار أوبك بلاس بخفض إنتاج النفط.

وقالت الخارجية الموريتانية في بيان أصدرته بهذا الخصوص إن "موريتانيا تقف مع السعودية في رفضها للإملاءات الخارجية على خلفية دعم الرياض لقرار أوبك بلاس ... ".



وأضافت الخارجية الموريتانية أن موريتانيا تؤكد وقوفها التام مع المملكة فيما تقدمت به من إيضاحات بخصوص هذه القضية وفي رفضها الخضوع للإملاءات الخارجية ورفض موريتانيا المطلق لكل ما من شأنه أن ينال من أمن وسيادة المملكة العربية السعودية".

يأتي هذا الموقف المؤيد للسعودية بعد انتقادات أمريكية للسعودية واتهامها بالوقوف خلف قرار أوبك بلاس الأخير.

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