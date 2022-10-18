تغريم شركة أسمنت فرنسية 780 مليون دولار لإبرامها صفقات مع داعش في سوريا

المصدر: د ب أ

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تم تغريم شركة الأسمنت الفرنسية "لافارج" 780 مليون دولار في الولايات المتحدة بسبب تعاملها التجاري مع تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا.

وأعلنت وزارة العدل الأمريكية أن شركة تابعة لشركة "لافارج" دفعت أموال حماية لتنظيم داعش في سوريا في عامي 2013 و2014، كما حصلت على مواد خام لتشغيل مصنع إسمنت من شركات مرتبطة بالتنظم الإرهابي.

وقد دفعت الشركة نحو 6 ملايين دولار لتنظيم داعش وجبهة النصرة التي تعتبرهما واشنطن تنظيمين إرهابيين.

وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان إنه فور إقرار الشركتين بذنبهما في القضية، أصدر قاضي محكمة جزئية حكما على المتهمين بشروط المراقبة وعقوبات مالية، تشمل غرامات جنائية ومصادرة، بإجمالي 78ر777 مليون دولار".

وقالت نائبة المدعي العام ليزا موناكو "جرائم الإرهاب التي اعترفت لافارج والشركة التابعة لها بارتكابها هي تذكير حي على كيفية تداخل جرائم الشركات مع الأمن القومي".

وأضافت موناكو أن "المتهمين تعاونوا مع داعش، أحد أكثر التنظيمات التي عرفها العالم وحشية، لتحسين أرباحها وريادة حصتها السوقية- بينما انخرط داعش في حملة عنف وحشية خلال الحرب الأهلية السورية".

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