عون يأمل في إنجاز ترسيم الحدود البحرية خلال أيام

المصدر: د ب أ

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أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون عن أمله في إنجاز الترتيبات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية الجنوبية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال عون ، خلال استقباله بطريرك بيت كيليكيا للارمن الكاثوليك البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرين ميناسيان اليوم الإثنين، إن "المفاوضات غير المباشرة التي يتولاها الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين قطعت شوطاً متقدماً، وتقلصت الفجوات التي تم التفاوض في شأنها خلال الأسبوع الماضي".



واعتبر عون أن " الوصول إلى اتفاق على ترسيم الحدود البحرية الجنوبية يعني انطلاق عملية التنقيب عن النفط والغاز في الحقول اللبنانية الواقعة ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة، الأمر الذي سوف يحقق بداية دفع جديد لعملية النهوض الاقتصادي".

ونوه بـ " الدور الذي يلعبه أبناء طائفة الأرمن الكاثوليك إلى جانب أبناء الطوائف الأخرى في المساهمة باستعادة لبنان عافيته في أسرع وقت ممكن".

وكان لبنان وضع ملاحظاته على العرض الخطي الذي تسلمه الأسبوع الماضي المتعلق بترسيم الحدود، وسلّمه للوسيط الأمريكي، وهو ينتظر الرد على هذه الملاحظات.

وتلقى عون أمس الأحد اتصالا هاتفياً من الوسيط هوكشتاين أوضح خلاله أنه تم تحديد الملاحظات التي سيرسلها خلال الساعات القليلة المقبلة في نسخة تتضمن الصيغة النهائية للاقتراح المتعلق بترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

وسيدرس الجانب اللبناني الصيغة النهائية بشكل دقيق تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب.

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