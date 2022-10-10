الذهب يسجل أدنى مستوى في أسبوع

المصدر: رويترز

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انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في أسبوع اليوم الاثنين، بعدما عززت البيانات عن الوظائف الأمريكية التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيواصل رفع أسعار الفائدة بشكل حاد.

وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1686.55 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 0623 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ الثالث من أكتوبر تشرين الأول. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلى 1695.70 دولار للأوقية.

واستقر مؤشر الدولار بعد أن لامس أعلى مستوى في أسبوع يوم الجمعة. ومن شأن قوة الدولار أن تجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل معتدل في سبتمبر أيلول، وانخفاض معدل البطالة، مما يشير إلى مرونة الاقتصاد ويبدد الآمال في تراجع الاحتياطي الاتحادي عن نهجه في وقت قريب.

وسيركز المستثمرون الآن على بيانات التضخم الأمريكية التي ستصدر هذا الأسبوع. ومن المتوقع أن يتباطأ تضخم أسعار المستهلكين العام إلى 8.1 بالمئة سنويا، لكن من المتوقع أن يتسارع المعيار الأساسي إلى 6.5 بالمئة من 6.3 بالمئة.

وتراجعت أسعار الذهب أكثر من 350 دولارا للأوقية منذ أن تجاوزت ألفي دولار في مارس آذار، وسط تشديد السياسة النقدية الأمريكية.

وقال وانج تاو المحلل الفني في رويترز، إنه من المتوقع أن تنخفض أسعار الذهب في المعاملات الفورية إلى ما بين 1660 و1674 دولارا للأوقية، مع فقد المعدن النفيس مكاسبه بشكل أو بآخر بعدما وصل إلى 1689 دولارا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 1.9 بالمئة إلى 19.73 دولارا للأوقية بعد أن سجلت أدنى مستوى في أسبوع واحد. وتراجع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 906.90 دولار، بينما تراجع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2179.49 دولار.

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