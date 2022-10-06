الجيش الجزائري يعتقل 3 إرهابيين بمنطقة الساحل

المصدر: د ب أ

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أفادت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر بأن المصالح الأمنية التابعة لها اعتقلت 3 إرهابيين كانوا ينشطون بمنطقة الساحل، أمس الأربعاء، خلال عملية تندرج في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الأمثل للمعلومات، بمنطقة برج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة أقصى جنوبي البلاد.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس، أن الأمر يتعلق بـكل من العربي لادمي محمد، المكنى "طلحة"، ولنصاري عبد الله، المكنى "أسامة"، والعربي لادمي علي، المكنى "صهيب".

كما تم خلال هذه العملية توقيف عنصر دعم وإسناد، ويتعلق الأمر بالمسمى ولد بكاي سيد أحمد، المكنى "زازا"، بالإضافة إلى حجز سيارتين نفعيتين (لنقل البضائع ومجموعات الناس).

وأبرزت الوزارة أن هذه العملية تأتي لتؤكد، مرة أخرى، "عزم ويقظة قوات الجيش الوطني الشعبي على تعقب هؤلاء المجرمين عبر كامل التراب الوطني، وقطع دابر كل أشكال الدعم والإشادة بالجماعات الإرهابية".



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