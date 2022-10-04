العراق: انتشال جثتي طفل من تحت أنقاض بناية انهارت وسط بغداد

المصدر: د ب أ

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قالت مصادر الدفاع المدني في العراق، اليوم الثلاثاء، إنه تم بانتشال جثتي طفل ووالدته من تحت أنقاض عمارة تجارية مخصصة لأغراض طبية كانت أنهارت بشكل مفاجئ يوم السبت الماضي، في وسط بغداد.

وقالت المصادر إن البحث مستمر عن مفقودين آخرين بعد إزالة كميات كبيرة من الأنقاض.

وكان الدفاع المدني العراقي أعلن إنقاذ 13شخصا من تحت ركام العمارة المكونة من أربعة طوابق والتي انهارت في منطقة سلمان فائق بحي الكرادة في بغداد.

وأعلن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي عن تشكيل لجنة للتحقيق في الحادثة.

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