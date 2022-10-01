عون يتسلم مقترحات خطية أمريكية لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

المصدر: رويترز

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أعلنت الرئاسة اللبنانية اليوم السبت على تويتر إن الرئيس ميشال عون تسلّم رسالة خطية من الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين بشأن مقترحات لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

ومن شأن التوصل لاتفاق نزع فتيل أحد الأسباب المحتملة للصراع بين إسرائيل وحزب الله، والذي حذر من أي عمليات استكشاف أو استخراج للطاقة من جانب إسرائيل في المياه المتنازع عليها.

وكان الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين الذي زار بيروت قبل حوالي أسبوعين أعلن أن «تقدماً» أحرز في المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل في شأن ترسيم الحدود البحرية، لكن التوصل إلى اتفاق «لا يزال يتطلب مزيداً من العمل.

وتتولى الولايات المتحدة منذ عامين وساطة بين لبنان وإسرائيل، بهدف التوصل إلى اتفاق بينهما وإزالة العوائق أمام استخراج الغاز من حقل كاريش المتنازع عليه، وقد أدى هذا الخلاف إلى توقف المفاوضات غير المباشرة التي كانت قد انطلقت بين الطرفين عام 2020 بوساطة أميركية في شهر مايو (أيار) من العام الماضي.

وفي وقت سابق قال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بو صعب إن الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين سيرسل عرضاً خطياً إلى رئاسة الجمهورية خلال الأسبوع الماضي.

وكانت إسرائيل قد أجلت تفعيل بئر كاريش من شهر سبتمبر الماضي، حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري. وفي ختام الاجتماع المذكور بمكتب لبيد، توجهت إسرائيل بالشكر للوسيط الأمريكي، هوكشتاين، على عمله الحثيث في محاولة للتوصل إلى اتفاق.

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