المقداد لأبناء الجالية السورية في أمريكا: سنعيد بناء ما دمره الإرهاب

المصدر: د ب أ

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أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد استمرار بلاده بجهودها لتعزيز الأمن والاستقرار على جميع أراضيها، وتحسين الوضع الإنساني، وإعادة بناء ما دمره الإرهاب، وتسهيل عودة اللاجئين.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء(سانا)، اليوم الثلاثاء، عن المقداد قوله، خلال لقائه مجموعة من أبناء الجالية السورية في الولايات المتحدة على هامش مشاركته باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه "على الرغم من أن الحرب الإرهابية خلفت تجربة باهظة الثمن على الشعب السوري، إلا أنها فشلت في تحقيق أهدافها، بما في ذلك كسر إرادة سوريا وعزلها عن محيطها وعن العالم".

وأشار إلى الآثار والتداعيات السلبية التي خلفها الإرهاب والحصار الاقتصادي والإجراءات القسرية الأحادية التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على سوريا، وتتسبب بمعاناة شديدة لشعبها.

وقدم المقداد عرضاً شاملاً للتطورات في سوريا، وبشكل خاص مرسوم العفو الذي يكتسب أهمية استثنائية بطبيعته القانونية والاجتماعية والسياسية، ويعكس مرحلة متقدمة في إطار إرادة وجهود الدولة السورية المستمرة لترسيخ المصالحة الوطنية.

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