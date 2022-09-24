السيسي والبرهان يؤكدان على تعزيز العلاقات الاقتصادية

المصدر: د ب أ

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استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني بمطار القاهرة، اليوم "السبت"، وتوجها إلى قصر الاتحادية لخوض محادثات حول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتم الإعراب عن الارتياح لمستوى التنسيق القائم بين الجانبين، مع تأكيد أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري بما يرقى إلى مستوى الزخم القائم في العلاقات السياسية والعسكرية، والروابط التاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين، حسبما ذكر موقع "بوابة الأهرام" الإلكترونية .

استعرضت المباحثات الثنائية بين السيسي والبرهان آخر مستجدات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما فيها تطورات ملف سد النهضة.

وتم التوافق حول استمرار التشاور المكثف والتنسيق المتبادل في هذا السياق خلال الفترة المقبلة لما فيه المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وأكد الجانب المصري ، طبقا لبيان إعلامي أصدرته رئاسة الجمهورية المصرية، على إدراك مصر الكامل للظرف الدقيق الذي يمر به السودان حالياً، وضرورة العمل المشترك على ألا تؤثر التطورات الجارية على الساحة الدولية على جهود دعم السودان لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في البلاد، مـع استمرار مصر فـي إرسال حزم المساعدات والـدعم اللوجستي والإنساني للسودان، إلى جانب تقديم الدعم الفني للكوادر السودانية وتفعيل كافة برامج التعاون الثنائي، وذلك انطلاقاً من مساندة مصر غير المحدودة للسودان في كل المجالات وعلى مختلف الأصعدة.

وأعرب الجانب السوداني عن اعتزازه بالتقارب الشعبي والحكومي الراسخ بين مصر والسودان، مشيداً في هذا الصدد بالجهود المتبادلة للارتقاء بأواصر التعاون المشترك بين البلدين.

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