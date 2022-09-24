سوريا .. ارتفاع ضحايا حادث غرق قارب المهاجرين إلى 94 شخصاً

المصدر: رويترز

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أعلن التلفزيون الرسمي السوري اليوم السبت أن عدد قتلى قارب المهاجرين الذي انقلب قبالة مدينة طرطوس بشمال البلاد بعد إبحاره من لبنان ارتفع إلى 94 بعد انتشال عدد من الجثث من شاطئ بانياس على ساحل البحر المتوسط.

وهذا أسوأ حادث من نوعه يشهده لبنان حتى الآن إذ يدفع اليأس من الوضع الاقتصادي في البلاد كثيرين لركوب قوارب متهالكة ومكتظة في أغلب الاحيان أملا في بلوغ أوروبا.

وبدأت السلطات السورية في العثور على جثث في البحر قبالة ساحل مدينة طرطوس الشمالية بعد ظهر يوم الخميس.

ونقلت وزارة النقل السورية عن ناجين قولهم إن القارب أبحر من منطقة المنية بشمال لبنان يوم الثلاثاء وعلى متنه ما بين 120 و150 شخصا قاصدا أوروبا.

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