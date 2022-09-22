وفاة 24 شخصاً بعد غرق قارب لبناني أمام سواحل سوريا

المصدر: د ب أ

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أعلن مصدر في محافظة طرطرس غربي سوريا أن 24 شخصاً فقدوا حياتهم وأصيب 15 آخرون إثر غرق قارب.

وأكد المصدر، اليوم، "أن الكوادر السورية انتشلت 24 ضحية و15 مصاباً من جراء غرق قارب لبناني يحمل أشخاصاً من جنسيات مختلفة، وأن الفرق المختصة تبحث عن جثث أخرى ربما تكون موجودة في البحر".

من جانبه، قال مصدر طبي من مشفى بانياس: "إن الكوادر الطبية في مشفى الباسل تقوم بتقديم العلاج للناجين من غرق القارب خلال عملية انتشالهم من البحر وبعد وصولهم إلى المشفى".

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