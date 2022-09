وزير الخارجية الأمريكي ونظيره المصري يبحثان عددا من القضايا الإقليمية والدولية

ت + ت - الحجم الطبيعي

اجتمع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الاثنين مع وزير الخارجية المصري سامح شكري في نيويورك.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس أن الاجتماع جاء "لمناقشة الشراكة والتعاون بين الولايات المتحدة ومصر بشأن مجموعة من القضايا، والعواقب العالمية المتزايدة لحرب روسيا الوحشية ضد أوكرانيا، والدعم الأمريكي لمصر في استجابتها لهذه التحديات".

وشكر بلينكن شكري على "جهود مصر لتعزيز المزيد من الاستقرار في المنطقة، بما في ذلك دعم تدابير متساوية للأمن والازدهار للإسرائيليين والفلسطينيين".

كما ناقشا دعم إجراء الانتخابات الليبية في أقرب وقت ممكن وهدنة الأمم المتحدة في اليمن، بما في ذلك من خلال استئناف الرحلات الجوية بين القاهرة وصنعاء. كما ناقش الوزير بلينكن ووزير الخارجية المصري حقوق الإنسان، والأمن المائي في مصر، ودعم الولايات المتحدة لاستضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 27) في نوفمبر.

Met with Egyptian Foreign Minister Shoukry to discuss security, economic, and regional priorities, including human rights. We also discussed President Putin’s brutal war in Ukraine and the mounting global consequences. pic.twitter.com/r8WH4ayQaN