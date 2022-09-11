خرجتا بصورة غير شرعية.. مصر تسترد قطعتين أثريتين من بلجيكا

المصدر: د ب أ

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استردت مصر من بلجيكا قطعتين أثريتين خرجتا من مصر بصورة غير شرعية.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، في بيان، إنه تم تسليم القطعتين الأثريتين إلى لجنة من وزارة السياحة والأثار اليوم.

والقطعتان عبارة عن تمثال من الخشب الملون لرجل واقف يرتكز على قاعدة يعود لعصر الدولة القديمة، وتمثال آخر صغير من الأوشابتي المصنوع من الخشب من العصر المتأخر.

وتعود أحداث استرداد التمثالين إلى عام 2016 عندما قامت السلطات البلجيكية بضبطهما في معرض لبيع القطع الأثرية في بلجيكا.

وأثبتت التحقيقات أن مالك المعرض لا يملك أوراقاً أو مستندات ملكية لهاتين القطعتين.

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