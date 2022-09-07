العراق.. المحكمة الاتحادية العليا تفصل اليوم في قضية حل البرلمان

المصدر: د ب أ

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تعقد المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم الأربعاء جلسة للنطق في قضية حل البرلمان.

وسبق للتيار الصدري وقوى مستقلة أن تقدمت للمحكمة الاتحادية العليا بدعوى منفصلة للنظر في حل البرلمان.

وعقدت المحكمة خمس جلسات منذ الشهر الماضي ومطلع الشهر الحالي بشأن القضية.

ووصفت صحيفة "الصباح" جلسة المحكمة اليوم بأنها "تعد مفترق طرق في الفترة الحالية في عمر الأزمة السياسية التي وصلت إلى حد المواجهة المسلحة".

وكانت القوى السياسية في العراق قد عقدت أمس الأول الاثنين جولة الحوار الوطني الثانية بحضور ممثلة الامين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت وتم الاتفاق على تشكيل فريق فني من مختلف القوى السياسية لتنضج الرؤى والأفكار المشتركة حول خارطة الطريق للحل الوطني وتقريب وجهات النظر بغية الوصول إلى انتخابات مبكرة وتحقيق متطلباتها بمراجعة قانون الانتخابات، وإعادة النظر في مفوضية الانتخابات العراقية.

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