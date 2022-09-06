إجراء تعديل وزاري جزئي في الحكومة الموريتانية

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت الرئاسة الموريتانية أن رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني أجرى مساء اليوم الثلاثاء تعديلا جزئيا في حكومة رئيس الوزراء محمد ولد بلال شمل ثماني حقائب.

وحسب مرسوم رئاسي، فقد شمل التعديل وزارات التربية والزراعة والثروة الحيوانية والتحول الرقمي والتشغيل والتكوين المهني والثقافة والشباب والرياضة والبيئة.

من جهة أخرى، عين الرئيس الموريتاني مولاي ولد محمد لقظف رئيس الوزراء في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وزيرا أمينا عاما لرئاسة الجمهورية.

وجاء التعديل الذي اقترحه رئيس الوزراء محمد ولد بلال على النحو التالي: آدما بوكار سوكو وزيرا للتهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، والمختار أحمد يدالي وزيرا للتحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة،ويحي ولد أحمد الوقف وزيرا للزراعة، وإبراهيم فال ولد محمد لمين وزيرا للتنمية الحيوانية، وانيانغ مامودو وزيرا للتشغيل والتكوين المهني، والناني ولد اشروقه وزيرا للتجهيز والنقل والناطق باسم الحكومة، ومحمد ولد اسويدات وزيرا للثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان ولاليا علي كامارا وزيرة للبيئة والتنمية المستدامة.

ويعتبر هذا أول تعديل في حكومة ولد بلال منذ تكليفه مجددا برئاسة الحكومة الجديدة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز