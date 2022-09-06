السيسي يؤكد استمرار مصر في تقديم كل الدعم للقضية الفلسطينية

المصدر: د ب أ

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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم "الثلاثاء"، استمرار بلاده في تقديم كل الدعم الممكن للقضية الفلسطينية، "بما يضمن تحقيق التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني وفق الثوابت القائمة على مبدأ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وشدد السيسي، خلال استقباله اليوم بقصر الاتحادية الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، أهمية تضافر الجهود خلال المرحلة الحالية من أجل دعم الموقف الفلسطيني والحفاظ على التهدئة، خاصةً فى قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضى، في بيان صحفي، إن اللقاء تناول "التباحث بشأن آخر مستجدات القضية الفلسطينية".

وأعرب الرئيس الفلسطيني عن "تقديره لجهود مصر الحثيثة ومساعيها المقدرة في دعم القضية الفلسطينية"، مشيداً بدور مصر التاريخي في هذا الصدد وما يتميز به من ثبات بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وأكد عباس ما يعكسه ذلك من "عمق وخصوصية العلاقات المصرية الفلسطينية في ظل ما يجمع بين الشعبين من روابط ممتدة، ومن ثم حرصه على التشاور والتنسيق المتواصل مع الرئيس بشأن مجمل الأوضاع الفلسطينية".

وأضاف المتحدث أن الرئيسين اتفقا خلال اللقاء على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف بينهما، سواء على المستوى الثنائي، أو في إطار صيغة التنسيق الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية، والأطر المتعددة الأخرى، وذلك من أجل متابعة الخطوات المقبلة وجهود دعم القضية الفلسطينية.



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