تعيين مسؤول جديد للمخابرات الخارجية في الجزائر

المصدر: د ب أ

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أفادت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر بتنصيب اللواء مهنى جبار، اليوم، مديراً عاماً للوثائق والأمن الخارجي (المخابرات الخارجية) خلفاً للواء عبد الغني راشدي.

وكشفت الوزارة أن الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري، هو من أشرف على عملية التنصيب.

ويعد اللواء مهنى جبار من أشهر القيادات العسكرية في الجزائر التي واجهت الإرهاب، كما تولى منصب مدير أمن الجيش قبل إحالته على التقاعد عام 2015.

وفي سبتمبر 2021، نصب اللواء جبار على رأس مديرية جديدة لمكافحة الإرهاب.

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