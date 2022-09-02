تونس.. مقتل 3 إرهابيين في مرتفعات القصرين

المصدر: د ب أ

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أعلنت وزارة الدفاع التونسية اليوم الجمعة القضاء على ثلاثة عناصر إرهابية بجبل السلوم بولاية القصرين غرب البلاد.

وأوضحت الوزارة أن العملية التي شاركت فيها وحدات من الجيش والحرس والأمن، تمت في منطقة عسكرية مغلقة ومكنت من القضاء على العناصر الثلاثة المنتمية إلى تنظيم جند الخلافة.

ولم تسفر المواجهات عن ضحايا أو إصابات في صفوف الوحدات العسكرية، بينما لا تزال العملية جارية لملاحقة باقي عناصر التنظيم، وفق بيان الوزارة.

تأتي العملية بعد اشتباكات وقعت في نفس المنطقة قبل ثلاثة أسابيع تسببت في إصابة عسكريين اثنين.

وعلى مدار سنوات شهدت مرتفعات القصرين عدة مواجهات بين الجيش التونسي والعناصر المسلحة التي انحسرت عملياتها بشكل كبير.

وتسببت الكمائن المباغتة والألغام التقليدية التي يزرعها المسلحون في تلك المناطق في إصابة ووفاة عسكريين.



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