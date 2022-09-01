مصر تنجح في تعويم كامل لسفينة جنحت بمجرى قناة السويس

المصدر: رويترز

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نجحت السلطات المصرية صباح اليوم الخميس في تعويم كامل لسفينة سنغافورية جنحت في المجرى الملاحي لقناة السويس.

جاء ذلك حسبما أفادت قناة "الشرق"، التي تبث من دبي نقلا عن هيئة قناة السويس، لافتة إلى أن حركة الملاحة تسير بشكل طبيعي.

وكانت وسائل إعلام مصرية أفادت في وقت سابق اليوم الخميس بجنوح سفينة في مجرى القناة، مما أدى إلى تعطل حركة الملاحة.

وكانت سفينة شحن عملاقة تابعة لشركة "إيفرجرين" جنحت وتسببت في إغلاق مجرى القناة لمدة ستة أيام قبل نحو عام ونصف العام ، مما تسبب في آثار ضخمة على التجارة العالمية.

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