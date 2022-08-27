سوريا: إنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط المجندين الاحتياطيين

المصدر: د ب أ

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أصدر الرئيس السوري بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة أمراً إدارياً يقضي بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط والطلاب الضباط الاحتياطيين.

ووفق الوكالة العربية السورية للأنباء(سانا) اليوم السبت، تضمن الأمر تسريح الضباط والطلاب المجندين الملتحقين بالخدمة الإلزامية لمن بلغت خدمتهم ست سنوات ونصف فأكثر حتى نهاية الشهر الجاري .

وتقرر إنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين لكل من بلغت خدمته الاحتياطية الفعلية سنتين فأكثر حتى 31 أغسطس الجاري .

وأشارت الوكالة أن سريان هذا الأمر سيكون اعتباراً من الأول تشرين الأول/أكتوبر المقبل .

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