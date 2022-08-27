الكاظمي يدعو إلى تقديم تنازلات لتجاوز الأزمة السياسية في العراق

المصدر: د ب أ

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دعا " رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، الجميع إلى تقديم التنازلات والحرص على البلد لأن العراق أكبر من الجميع.

وأكد مصطفى الكاظمي اليوم السبت أن العراق يمر بأزمة سياسية تهدد المنجز الأمني الذي تحقق في البلاد.

وقال الكاظمي ، خلال مشاركته في أعمال المؤتمر الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة ، إن "الأزمات السياسية في العراق من غير المعقول تبقى بلا حلول وقد تغلبنا على أزمات أمنية طاحنة وتجاوزنا أزمة اقتصادية ووفرنا الرواتب للموظفين".

وأضاف أن "البلد ما زال يمتلك اليوم فرصة كبيرة لتحقيق طفرات اقتصادية" ، داعيا "الجميع إلى تقديم التنازلات والحرص على البلد لأن العراق أكبر من الجميع".

وطالب الجميع بتحمل المسؤولية في التوصل لحلول للأزمة ، مؤكدا أن مفتاح الحل يكمن في جلوس الجميع على طاولة الحوار الوطني .

من جانبه جدد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي تأييده لمبادرة الحوار الوطني لأن وضع العراق لا يمكن أن يستمر في هذه الحالة".

وقال إن " ما وصلنا إليه اليوم يمثل تراجعاً عما كنا عليه ويجب الجلوس على طاولة الحوار والمضي بانتخابات مبكرة من خلال الجلوس لطاولة حوار تصل لحلول للأزمة السياسية الراهنة".

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