تشكيل لجنة مشتركة بشأن حقبة الحكم الاستعماري الفرنسي للجزائر

المصدر: رويترز

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عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الخميس عن رغبته في بناء مستقبل العلاقات الفرنسية الجزائرية من خلال مواجهة ماض استعماري مؤلم، ولكن أيضا عبر التركيز على تحديات المستقبل.

وقال ماكرون بعد لقائه بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في أول يوم من زيارة تستمر ثلاثة أيام للجزائر "لدينا ماض مشترك معقد ومؤلم. وقد منعنا في بعض الأحيان من التطلع إلى المستقبل".

وأضاف أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة مع مؤرخين من كل من الجزائر وفرنسا لدراسة ما يحويه أرشيف البلدين عن الحقبة الاستعمارية.

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