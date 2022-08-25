الرئيس الفرنسي يصل إلى الجزائر في زيارة تستمر 3 أيام

المصدر: د ب أ

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وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر عصر اليوم الخميس، في زيارة للبلاد تستمر ثلاثة أيام.

وكان في استقبال ماكرون بمطار الجزائر الدولي (هواري بومدين)، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

ومن المقرر أن يجري الجانبان سلسلة من المباحثات، منها ما هو على انفراد.

وسيتطرق الرئيسان إلى العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مثل الأزمة الليبية، والوضع في مالي، والشرق الأوسط، وتداعيات الأزمة الروسية- الأوكرانية على إمدادات أوروبا بالغاز.

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