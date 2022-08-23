انهيار الجزء الشمالي من الإهراءات في مرفأ بيروت

المصدر: د ب أ

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انهار صباح اليوم الثلاثاء الجزء الشمالي من الإهراءات في مرفأ بيروت.

وبحسب محطة "إم تي في"، ساهمت الرياح القوية في إبعاد الغبار عن المناطق السكنية القريبة بشكل سريع.

يأتي هذا بعد أيام من الذكرى الثانية للانفجار الهائل الذي شهده المرفأ في الرابع من أغسطس من عام 2020 .

وكان الانفجار أسفر عن مقتل نحو 200 شخص وإصابة أكثر من ستة آلاف، فضلا عن تشريد نحو 300 ألف شخص.

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