فيضانات السودان تجرف عشرات الضحايا

المصدر: د ب أ

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قالت السلطات السودانية إن الفيضانات والسيول التي اجتاحت عددا من ولايات البلاد أودت بحياة نحو 52 شخصا.

وتعاني عدد من الولايات سنويا من فيضانات مدمرة، خاصة خلال شهري أغسطس وسبتمبر، تسبب خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات، وسط اتهامات للسلطات بعدم اتخاذ تدابير وقائية قبل بدء موسم الأمطار.

ونقل موقع "سودان تريبيون" عن المتحدث باسم المجلس القومي للدفاع المدني التابع للشرطة السودانية العميد عبد الجليل عبد الرحيم القول إنه منذ بداية الموسم "توفى 52 شخصا وأصيب نحو 25 آخرين في ولايات السودان نتيجة للسيول".

وتتزايد المخاوف من تكرار المشكلات المزمنة التي تعاني منها معظم المدن والقرى النائية في ظل مؤشرات بهطول أمطار غزيرة خلال الشهر الجاري.

وكشف المسؤول الشرطي عن انهيار 5345 منزلا كليا في جميع أنحاء البلاد، ونحو 2862 منزلا شهدت انهيارا جزئيا، إلى جانب تدمير 16 من المرافق العامة و39 متجرا ومخزنا، علاوة على تضرر أراض زراعية غمرتها مياه السيول تقدر مساحتها بـ540 فدانا.

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