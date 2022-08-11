إثيوبيا تعلن بدء توليد الطاقة من التوربين الثاني بسد النهضة

المصدر: د ب أ

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أعلنت إثيوبيا اليوم الخميس بدء توليد الطاقة من التوربين الثاني بسد النهضة.

وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية أن التوربين الثاني للسد بدأ توليد الطاقة في وقت مبكر صباح اليوم، موضحة أن الطاقة الحالية للتوربين تبلغ 270 ميجاوات.

وقال مدير المشروع كيفل هورو إن إجمالي عملية البناء المدني للمشروع وصل إلى 95%، بينما بلغت الأعمال الكهربائية 61%. وأضاف أن الجهود جارية لاستكمال المشروع خلال العامين ونصف العام القادمين.

يذكر أن رئيس الوزراء آبي أحمد افتتح رسميا توليد 375 ميجاوات من الطاقة الكهرومائية من التوربين الأول للسد في 20 فبراير الماضي.

وكانت الخارجية المصرية قدمت نهاية يوليو اعتراضا لدى مجلس الأمن الدولي ضد إثيوبيا لتأكيد الرفض التام لاستمرار إثيوبيا في ملء السد بشكل أحادي دون اتفاق مع مصر والسودان حول الملء والتشغيل.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية قال إن مصر تلقت رسالة من الجانب الإثيوبي في 26 يوليو الماضي تفيد باستمرار إثيوبيا في ملء خزان سد النهضة خلال موسم الفيضان.

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