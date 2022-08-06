السيسي: مياه النيل أمانة في رقبتي محدش هيمسها

المصدر: رويترز

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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن موقف مصر في ملف سد النهضة ثابت ولن يتغير، مؤكدا أن مصر اتخذت المسارات الدبلوماسية في هذه الأزمة وحاولت أن تتحلى بالصبر وخطوات التفاوض.

وقال السيسي خلال لقائه بطلاب الكلية الحربية، صباح اليوم السبت أن الدولة تتحرك في ملف سد النهضة بهدوء وتفاوض، مؤكدا أن: "الأمور لن تُحل بالصوت المرتفع. الأمور تُحل بالقدرة والعمل والصبر. المياه أمانة في رقبتي ومحدش هيمسها".

وأشار إلى أن مصر اهتمت بالتوسع في مشروعات معالجة المياه، عن طريق المحطات الجديدة التي تطور مياه الصرف الزراعي، من أجل إعادة استخدامها في الزراعة مرة أخرى.

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