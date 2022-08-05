لبنان ينفي إعداد مرسوم تجنيس وبيع جوازات سفر

المصدر: د ب أ

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نفى المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وجود مرسوم تجنيس قيد الإعداد.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لميقاتي، اليوم الجمعة"يتم التداول بأخبار صحفية عن مرسوم تجنيس قيد الإعداد".

وأضاف إن ميقاتي يؤكد أن هذا الموضوع ليس مجال بحث لديه على الإطلاق ، "فاقتضى التوضيح".

من جهته، نفى مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اليوم الجمعة " ما أوردته صحيفة " ليبيراسيون " الفرنسية من معلومات غير صحيحة عن "بيع" جوازات سفر لبنانية لعدد من الأشخاص غير اللبنانيين لقاء بدل مالي".

وقال المكتب إن " الخبر مختلق ولا أساس له من الصحة إطلاقاً".

كانت صحيفة " ليبراسيون" الفرنسية قد أعلنت أن " 4 آلاف جواز سفر لبناني سيتم بيعه بسعر يتراوح بين مئة ألف و خمسين الف يورو للوثيقة الواحدة".

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