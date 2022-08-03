رابطة العالم الإسلامي ترحب بتمديد الهدنة في اليمن

المصدر: واس

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رحّبت رابطة العالم الإسلامي بإعلان تمديد الهدنة في الجمهورية اليمنية لمدة شهرين إضافيين.

وثمّن الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، جهود المملكة العربية السعودية في تحقيق هذا المكتسب الحيوي للشعب اليمني العزيز.

وأكد أنه يأتي في إطار الدور المحوري الكبير للمملكة في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وفي سياق مبادرة "شهر مارس 2021" التي أطلقتها السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن والوصول إلى حلٍّ سياسيٍّ شاملٍ.

كما ثمَّن "العيسى" جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، السيد هانس غروندبرغ، في تعزيز الالتزام بالهدنة.

وشدد، باسم الأمانة العامة للرابطة ومجامعها وهيئاتها ومجالسها العالمية، على التضامن الكامل مع الشعب اليمني العزيز، ودعم كل ما يحقق تطلعاته، سائلًا الله تعالى أن يمنَّ على الجمهورية اليمنية بالأمن والاستقرار.

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