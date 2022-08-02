مجلس النواب اللبناني متشائم: تشكيل حكومة قبل الاستحقاق الرئاسي صعب

المصدر: د ب أ

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قال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، إلياس بو صعب، أن تشكيل حكومة قبل الاستحقاق الرئاسي صعب، موضحا أن "التشكيلة التي قدمها (المكلف بتشكيل الحكومة) نجيب ميقاتي خالية من التوازن الطائفي خصوصاً بالحقائب الخدماتية الأساسية.

وأضاف بوصعب ، في تصريح لقناة "إل بي سي آي" اللبنانية نشرتها على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، إن الرئيس ميشال عون مستعجل لتشكيل حكومة والتشكيلة التي حملها ميقاتي "ما كتير بتمشي".

وأكد على ضرورة "تغيير النظام وعدم الخوف من تعديل الدستور الذي ينتج هكذا حكومات، النظام الحالي يؤدي إلى الفشل وإلى حمايات والتمسك بالطائفية وهذا يقودنا إلى بلد فاشل".

وأشار إلى أنه "يجب على مجلس النواب الحالي أن يعمل بشكل جدي باتجاه العلمانية وعاجلاً أم آجلاً سيتغير النظام".

وتوقع بو صعب عودة التواصل خلال أيام مع آموس هوكشتاين، الوسيط الأمريكي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، مشيرا إلى أن المبعوث ذهب مباشرة من بيروت الى اسرائيل.

وأضاف: "لمسنا كل الدبلوماسية من الوسيط الأمريكي ولديه فرصة النجاح، وقصة الخط المتعرّج غير مطروحة أصلا"، مؤكدا أن "لبنان متمسّك ببلوكاته كما رسّمها هو وليس كما رسّمها الآخرون ولا نقبل بشراكة

وتقاسم ثروات بحقل قانا مهما كان امتداده، فغاز حقل قانا لنا ولن نتخلى عنه".

وشدد على أن "الوسيط الأمريكي لديه اهتمام للوصول إلى حلول منها الحاجة إلى الغاز في أوروبا والاستقرار هناك وحاجة أوروبية أمريكية للوصول الى حل بعد ازمة روسيا اوكرانيا".

وقال بو صعب إن "المجلس النيابي لديه مسؤولية في مساعدة الحكومة للاتفاق مع البنك الدولي وهناك قوانين عدّة مطلوبة منه مثل الكابيتال كونترول والموازنة ودمج المصارف والسرية المصرفية ولا شيء يمنع المجلس من إقرارها".

وعن ملف تفجير مرفأ بيروت، رأى بو صعب أن "هناك ظلما في التأخير بملف تفجير المرفأ تجاه أهالي الضحايا واهالي الموقوفين واليوم القضاء يعرقل القضاء"، معتبرا أن "واحدة من أهم الملفات العالقة هي التعيينات القضائية، خصوصا أنها ترتبط بملف انفجار مرفأ بيروت ".

وكان الرئيس عون كلف في شهر يونيو الماضي ميقاتي بتأليف حكومة جديدة بناءً على نتيجة الاستشارات النيابية، حيث حصل على 54 صوتاً من أصوات النواب، ومنذ ذلك الحين لم يتم تشكيل الحكومة الجديدة.

يشار إلى أن لبنان شهد انتخابات نيابية في مايو الماضي.

ويواجه لبنان أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة أدت إلى زيادة كبيرة في معدلات الفقر، حيث انهارت العملة الوطنية مقابل الدولار، وارتفعت أسعار السلع والمواد الغذائية والخدمات بشكل هائل.

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