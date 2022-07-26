تقديرات: أكثر من 92% يصوّتون بـ "نعم" للدستور التونسي الجديد

المصدر: د ب أ

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بلغت نسبة المشاركة في الاقتراع المرتبط بالاستفتاء على الدستور في تونس 54ر27 % وفق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فيما تشير تقديرات الى فوز "نعم" بنسبة فاقت 92%.

وشارك مليونان و454 ألفا و985 ناخبا في الاستفتاء مع إغلاق مكاتب الاقتراع أبوابها في تمام الساعة العاشرة من مساء أمس الاثنين بالتوقيت المحلي.

ونسبة المشاركة ليست نهائية لأن بعض المكاتب في الخارج لا تزال مفتوحة أمام الناخبين.

وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر إن عمليات فرز وتجميع أصوات قد بدأت بينما توقع الإعلان عن النتائج الأولية اليوم الثلاثاء.

وقدرت مؤسسة "سيجما كونساي" المتخصصة في سبر الآراء فوز نعم في الاستفتاء بنسبة 3ر92 % مع هامش للخطأ بنسبة تتراوح بين 1 و3%

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