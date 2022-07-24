وزيرا خارجية مصر وروسيا يؤكدان تطور علاقات البلدين في مختلف المجالات

المصدر: د ب أ

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أكد وزيرا خارجية مصر ورسيا سامح شكري وسيرجي لافروف اليوم الأحد على توافق الرؤى بين مصر وروسيا في العديد من القضايا، وشددا على عمق العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

وقال الوزيران، خلال مؤتمر صحفي مشترك بالقاهرة اليوم، إن هناك اتفاقاً فى الرؤي بين مصر وروسيا فى عدة قضايا، وأن علاقة الصداقة بين مصر وروسيا تتطور بشكل كبير.

بدوره ، كشف الوزير لافروف عن أنه تم زيادة التبادل التجارى بين مصر وموسكو بنسبة 5%، مشيرا إلى أن مصر وروسيا عازمتان على زيادة التبادل التجارى فيما بينهما .

ولفت إلى أن مباحثاته مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسامح شكري، وزير الخارجية، تناولت العملية العسكرية في أوكرانيا.

وأضاف أن المباحثات شددت على أهمية الحل السياسي للأزمة، منوهًا إلى أن الولايات المتحدة تحاول الهيمنة على العالم، وفرض نظام ذي قطب واحد.

وأكد أن "واردات القمح الروسي تخضع لعقوبات، ونحن لا نقوم بأية استفزازات فيما يخص المواد الغذائية وعلى الغرب أن يتوقف عن ممارساته في مواجهة أزمة الغذاء".

وقال الوزير لافروف إنه لا يستطيع التعليق على القلق الأمريكي حول التعاون بين روسيا والدول الأفريقية، موضحا أن "أكثر ما يثير القلق الأمريكي أنهم ينصبون أنفسهم زعماء للعالم".

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