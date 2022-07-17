بيان أردني بشأن تحطم طائرة شحن في اليونان

المصدر: البيان

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قال مصدر مسؤول في هيئة الطَّيران المدني الأردني إنَّ طائرة الشَّحن من طراز "أنتونوف أن - 12" التي تحطَّمت مساء السبت شماليّ اليونان، والقادمة من صربيا، لم تكن وجهتها النهائيَّة الأردن. وفقا لوكالة الأنباء الأردنية.

وبيَّن المصدر أنَّ مخطَّط سير الطَّائرة كان يتضمَّن التوقُّف في الأردن، في مطار الملكة علياء الدَّولي، بحدود السَّاعة التاسعة والنصف ليلاً؛ من أجل التزوُّد بالوقود ثمَّ الإقلاع لاستكمال رحلتها.

وكانت تقارير إعلاميَّة أفادت بأنَّ طائرة شحن كانت متجهة من صربيا إلى الأردن، طلبت أن تهبط اضطراريَّاً في مطار كافالا في اليونان، لكنَّها لم تتمكَّن من بلوغه.

وأعلن وزير الدفاع الصربي الأحد نيبويسا ستيفانوفيتش أن جميع أفراد طاقم طائرة الشحن من طراز أنتونوف الثمانية التي تحطمت مساء السبت قرب بلدة باليوخوري كافالاس في شمال اليونان لقوا حتفهم.

وأوضح أن الطائرة كانت تحمل نحو 11 طناً من الأسلحة بينها ألغام مورتر مضيئة، إلى بنغلادش.

وذكر سكان محليون أنهم رأوا كرة نار وسمعوا انفجارات لمدة ساعتين بعد الحادث.

ويستعد خبراء للبحث في موقع تحطم الطائرة لتحديد نوع الشحنة التي تحملها.

وتقوم شركة "ميريديان" للشحن بتشغيل الطائرة، سوفياتية الصنع من طراز "أنتونوف إن - 12" ذات محرك توربيني.

وذكرت وسائل إعلام يونانية أن الطائرة كانت تقل 8 أشخاص وأنها كانت تحمل 12 طنا من "المواد الخطرة" معظمها متفجرات.

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