في أول لقاء بينهما.. السيسي وبايدن يبحثان الأمن الغذائي والطاقة

المصدر: رويترز

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ناقش الرئيس عبد الفتاح السيسي الأمن الغذائي واضطرابات إمدادات الطاقة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في أول لقاء بينهما اليوم السبت على هامش قمة "جدة للأمن والتنمية" التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في مدينة جدة.

وجاء في بيان صادر عن الرئاسة المصرية أن الزعيمين تطرقا أيضا إلى سبل إحياء عملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل وجهود مصر للتوصل إلى اتفاق ملزم قانونا بشأن تشغيل سد النهضة الإثيوبي.

وترزح مصر تحت وطأة ضغوط مالية حادة بسبب ارتفاع الأسعار العالمية للسلع، بما في ذلك القمح والنفط، والتي تسارعت وتيرتها بعد الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير الماضي.

وتسعى القاهرة منذ سنوات لإبرام اتفاق بشأن سد النهضة الذي تقول مصر إنه قد يعرض إمداداتها الشحيحة من المياه للخطر. والسد في طور الإنشاء حاليا على النيل الأزرق في إثيوبيا التي بدأت في ملء الخزان خلف السد قبل عامين.

وتوترت العلاقات بين مصر والولايات المتحدة في الأشهر الأولى من فترة رئاسة بايدن، لكن جهود مصر للتوسط في وقف لإطلاق النار في غزة في مايو 2021 أعادت مد جسور التواصل بين واشنطن والقاهرة.

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