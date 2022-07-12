مجلس الأمن يصوت اليوم على تمديد آلية إدخال المساعدات إلى سوريا

المصدر: د ب أ

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يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء على قرار لتمديد تشغيل الآلية التي تقدم المساعدة عبر الحدود في سوريا، حسبما نقلت وكالة تاس الروسية عن مصدر في المنظمة الدولية.

وقال المصدر: "من المقرر إجراء التصويت في الساعة 0900 (1600بتوقيت موسكو) في 12 يوليو". ويستند القرار إلى مشروع روسي.

وقال النائب الأول للممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي في وقت سابق إن التصويت سيجري على مشروع قرار سبق أن قدمته روسيا ولكن مع تعديلات طفيفة. وينص مشروع القرار على تمديد الآلية لمدة ستة أشهر، يليها تمديد محتمل لمدة ستة أشهر أخرى من خلال قرار منفصل.

وكانت الدول الغربية في مجلس الأمن قد رفضت يوم الجمعة الماضي مشروع قرار روسي حول تمديد عمل آلية نقل المساعدات عبر معبر باب الهوى لمدة ستة أشهر.

وحظي مشروع القرار الروسي بتأييد عضوين فقط في المجلس، هما روسيا والصين، وعارضته 3 دول هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، التي تمتلك حق الفيتو في المجلس. وامتنع الأعضاء الـ 10 الآخرون عن التصويت.

ولطالما أشارت روسيا، التي تدعم حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، إلى رغبتها في إغلاق معبر باب الهوى.

يذكر أن الآلية تسمح للأمم المتحدة بنقل المساعدات الإنسانية المهمة إلى سوريا عبر معبر باب الهوى على الحدود مع تركيا إلى أجزاء من البلاد ليست خاضعة لسيطرة حكومة دمشق

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