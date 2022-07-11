لابيد يعد السيسي بالتحقيق بعد أنباء عن قبر جماعي لجنود مصريين في القدس

المصدر: د ب أ

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تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، تناولا خلاله عددا من القضايا.

ووفقا لصفحة المتحدث باسم الرئاسة المصرية، فقد تم التوافق على قيام السلطات الإسرائيلية بتحقيق كامل وشفاف بشأن ما تردد من أخبار في الصحافة الإسرائيلية اتصالا بوقائع تاريخية حدثت في حرب عام 1967 حول جنود مصريين مدفونين في القدس.

وذكرت الصفحة أن لابيد أكد أن الجانب الإسرائيلي سيتعامل مع هذا الأمر بكل إيجابية وشفافية وسيتم التواصل والتنسيق مع السلطات المصرية بشأن مستجدات الأمر بغية الوصول إلى الحقيقة.

من الجانب الآخر، ذكرت صفحة رئيس الوزراء الإسرائيلي على موقع فيسبوك أن الجانبين بحثا الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وتناولا القضية الفلسطينية والحاجة إلى تهدئة الأوضاع.

وأضافت أن لابيد والسيسي اتفقا على الترتيب لعقد لقاء بينهما قريبا.

وتحدثا عن قضايا ثنائية وإقليمية، مؤكديْن على الأهمية الكامنة في معاهدة السلام المبرمة بين مصر وإسرائيل "والتي وضعت أسس العلاقات الاستراتيجية لتشكل ركنا أساسيا في استقرار المنطقة".

يذكر أن الرقابة العسكرية في إسرائيل سمحت مؤخرا بنشر تفاصيل هذه القضية التي بقيت طي الكتمان منذ حرب عام 1967. وكُشف النقاب عن أن رفات العشرات من جنود قوات النخبة المصرية لا تزال مدفونة في مكان تقع فيه حاليا حديقة "ميني إسرائيل".

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