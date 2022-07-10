ملك المغرب يعفو عن 979 سجيناً

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت وزارة العدل المغربية، أمس السبت، أن الملك محمد السادس أصدر عفوا ملكيا عن 979 سجينا بمناسبة عيد الأضحى، الذي يحتفل به المغاربة اليوم الأحد.

وذكرت الوزارة في بيان أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء أن من بين المشمولين بالعفو الملكي، معتقلون، وبينهم موجودون في حالة سراح والمحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن قائمة العفو تضم كذلك "مجموعة من المحكومين في قضايا الإرهاب أو التطرف، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، وبعد مراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية، ونبذهم للتطرف والإرهاب وعددهم 11 نزيلا".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز