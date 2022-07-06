أوكرانيا تقدم طلباً للانضمام إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

المصدر: د ب أ

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قال رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميهال على تطبيق تليغرام أمس الثلاثاء إن أوكرانيا قدمت طلبا للانضمام إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأوضح أن عضوية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هي إحدى ركائز إعادة البناء الناجحة والتنمية لأوكرانيا.

وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على تويتر إن الطلب "ستتم دراسته الآن من مجلس المنظمة بالطريقة المعتادة".

وتضم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومقرها باريس، الدول الملتزمة بالديمقراطية واقتصاد السوق.

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