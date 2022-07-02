عون: نستبشر خيراً من عودة العرب إلى لبنان

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم السبت أن لبنان متمسك بعلاقاته الأخوية مع الأشقاء العرب لا سيما دول مجلس التعاون الخليجي.

ونقلت الرئاسة اللبنانية عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" اليوم عن عون قوله ، خلال استقباله وزير خارجية الكويت الشيخ ناصر المحمد الصباح، إن "اللبنانيين يستبشرون خيراً دائماً من عودة العرب إلى لبنان"، مشيرا إلى أن الحكومة ملتزمة باتخاذ إجراءات تعزيز التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي.

بدوره ، نقل الوزير الكويتي إلى الرئيس عون رسالة من ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تضمنت دعوة لزيارة الكويت .

وقال وزير خارجية الكويت:"انقل شكر وامتنان وعرفان القيادة الكويتية للتجاوب مع المبادرة الكويتية" ، مشيرا إلى أن الاجتماع التشاوري العربي يعكس أهمية وجود لبنان كمؤسس لجامعة الدول العربية ودوره المحوري.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز