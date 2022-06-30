انتشال 3 جثث إثر غرق مركب في تونس

المصدر: د ب أ

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أفاد مصدر أمني، اليوم، بانتشال ثلاث جثث فيما يجري البحث عن ثلاثة مفقودين بعد غرق مركب يقل نحو 17 شخصاً.

وأنقذ الحرس البحري 11 مهاجراً في حادث غرق المركب على سواحل جزيرة جربة جنوب تونس أثناء رحلة غير شرعية إلى أقرب نقطة من السواحل الايطالية.

وشهدت السواحل من الشمال إلى الجنوب حوادث غرق مأساوية متكررة هذا العام. وتنشط قوارب الهجرة غير الشرعية بشكل أكبر مع فترات الصيف.

وأحصى المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي يعنى بالهجرة قرابة 400 من المفقودين والضحايا على طول السواحل التونسية هذا العام حتى نهاية مايو.

وكانت وزارة الداخلية التونسية أعلنت عن ضبط أكثر من 20 ألف متورط في اجتياز الحدود البحرية في 2021، أكثر من نصفهم من الأجانب وينحدر أغلبهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء.

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