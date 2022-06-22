سقوط صاروخ كاتيوشا بحقل غاز في العراق

المصدر: رويترز

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أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في مدينة السليمانية شمالي العراق أن صاروخ كاتيوشا سقط داخل حقل غاز خور مور في المدينة اليوم، لكنه لم يتسبب في حدوث أي أضرار.

ويمتلك كونسورتيوم اللؤلؤة وشركة الطاقة الإماراتية دانة غاز ووحدتها التابعة نفط الهلال، حقوق استغلال حقلي خور مور وجمجمال، وهما من أكبر حقول الغاز في العراق.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن هجوم اليوم، لكن جماعات مسلحة يقول بعض المسؤولين العراقيين أعلنت مسؤوليتها في السابق عن هجمات مماثلة.

وقال مصدر مطلع على الأمر إن الهجوم لم يؤدِّ إلى وقوع أضرار ولم يكن له تأثير في العمليات، بينما عولج شخصان من إصابات طفيفة.

كان مصدران أمنيان قد ذكرا، في وقت سابق، أن صاروخ كاتيوشا أُطلق من قاذفة صواريخ متعددة أصاب مقر شركة دانة غاز في محافظة كركوك العراقية، وتسبب في إصابة ثلاثة أشخاص.

واستهدفت ثلاث هجمات أخرى على الأقل مصافي نفط في أربيل منذ هجوم مارس، لكن لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها.

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