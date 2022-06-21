الرئيس المصري يستقبل ولي العهد السعودي بمطار القاهرة.. فيديو

المصدر: د ب أ

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استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء أمس الاثنين بمطار القاهرة، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي عهد المملكة العربية السعودية، الذي يقوم بزيارة لمصر تستغرق يومين، حسبما أفادت الهيئة الوطنية للإعلام المصرية.

وذكر السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أنه من المنتظر أن تتضمن الزيارة عقد مباحثات ثنائية بين الرئيس السيسي وولي العهد السعودي ستتناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات، فضلاً عن التباحث حول القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية العميقة والتاريخية بين القاهرة والرياض، والتي تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والسلام برؤية موحدة لصالح البلدين والشعبين الشقيقين وللأمتين العربية والإسلامية.

وتعد القمة المرتقبة بين ولي العهد السعودي، والرئيس السيسي، الثانية خلال 3 أشهر بعد القمة التي جمعتهما في الرياض 8 مارس الماضي.

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