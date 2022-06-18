بعد انقطاع عام.. عودة التيار الكهربائي إلى المحافظات السورية

المصدر: د ب أ

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أعلن مركز التنسيق الرئيسي في وزارة الكهرباء السورية عن بدء عودة التيار الكهربائي إلى المحافظات السورية بشكل تدريجي بعد انقطاع عام دام لعدة ساعات منذ مساء أمس الجمعة .

وقال المركز ، في بيان صحفي اليوم السبت أوردته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) ، إن التيار الكهربائي بدأ بالعودة بشكل تدريجي إلى المحافظات السورية بعد إعادة تشغيل محطات توليد كهرباء جندر والزارة وتشرين والتيم.

وكانت الوزارة أعلنت مساء أمس حصول عطل في محطة تحويل الزارة أدى إلى خروج كل محطات التوليد عن الخدمة وانقطاع عام في التيار الكهربائي.

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