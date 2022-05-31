وقفة لـ«التغييريين» أمام مرفأ بيروت.. انتخاب نبيه بري رئيساً لمجلس النواب اللبناني

المصدر: د ب أ

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انتخب المجلس النيابي للبناني نبيه بري رئيساً له، خلال الجلسة الأولى للمجلس النيابي اللبناني الجديد اليوم الثلاثاء لانتخاب رئيس للمجلس ونائبه وهيئة المكتب.

وانعقدت الجلسة وسط حضور كثيف للقوى الأمنية، وبدعوة من أكبر أعضاء المجلس النيابي الجديد سناً نبيه بري وبرئاسته.

ولم يترشح لمنصب رئيس المجلس إلا النائب نبيه بري، في حين ترشح لمنصب نائب الرئيس، النائب الياس بو صعب، والنائب غسان سكاف.

يذكر أن مجلس النواب يجتمع بناءً على دعوة أكبر أعضائه سناً وبرئاسته لانتخاب هيئة مكتب المجلس في أول جلسة يعقدها بعد تجديد انتخابه، وتتألف هيئة مكتب المجلس من رئيس ونائب رئيس وأميني سر وثلاثة مفوضين.

ونفّذ النواب التغييريون، وعددهم 13 ، قبل انعقاد الجلسة، وقفة أمام مرفأ بيروت، حيث رافقهم أهالي ضحايا انفجار الرابع من أغسطس 2020 وعدد من المواطنين، للتأكيد على عدم نسيان الانفجار.



وانطلق النواب من أمام المرفأ، سيراً على الأقدام، باتجاه ساحة النجمة حيث مقر المجلس النيابي في وسط بيروت للمشاركة في الجلسة النيابية الأولى.

وكان النواب التغييريون والكتلتان النيابيتان المسيحيتان الأكبر،" القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر"، قد أعلنوا في وقت سابق عدم التصويت لصالح نبيه بري لرئاسة المجلس.

ويشغل بري وهو رئيس" حركة أمل" منصب رئيس المجلس النيابي منذ 1992 ، وكان قد فاز بري برئاسة المجلس النيابي السابق بأغلبية 98 صوتاً، ومن المتوقع أن يفوز برئاسة المجلس لولاية سابعة.

وكانت جرت في 15 مايو الحالي عملية اقتراع اللبنانيين المقيمين لانتخاب 128 نائباً سيمثلون اللبنانيين لمدّة أربع سنوات في البرلمان اللبناني.

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