مصر وبولندا توقعان اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم

المصدر: د ب أ

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شهد الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والبولندي أندريه دودا، اليوم، توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون بين البلدين.

ووفق ما نشره التلفزيون المصري على موقعه الإلكتروني، جاء ذلك خلال استقبال السيسي وقرينته اليوم الرئيس البولندي وقرينته، وذلك في قصر الاتحادية.

وقال السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك اليوم: «إننا بحثنا مع الرئيس البولندي التطورات في الشرق الأوسط، وكذلك الأزمة الروسية – الأوكرانية، وتداعياتها على دول العالم».

وأشار السيسي إلى أنه تم التطرق إلى القضية الفلسطينية، وتم تأكيد تسوية مستدامة للجانبين.

ولفت إلى أن المباحثات تطرقت إلى تكثيف التعاون في مجال التحول الرقمي وأهمية التعاون التكنولوجي وتوطينه في مصر، مؤكداً أن الزيارة في هذا التوقيت الحيوي تعكس مدى الأهمية التي يوليها الطرفان للعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والحرص المشترك على الانتقال بها إلى آفاق أرحب ومستوى أكثر تميزاً.

بدوره، قال الرئيس البولندي إن زيارته لمصر تبدأ عهداً جديداً من العلاقات والشراكات المتبادلة بين البلدين، لافتاً إلى أن مباحثاتها تناولت استئناف حركة الطيران بين بولندا والقاهرة.

وأضاف: «نحن هنا لمشاركة الجانب المصري كافة الجوانب خاصة قضية النيل ومستعدون لمشاركة الجانب المصري كل تجاربنا المائية»، مشدداً على ضرورة إنهاء الأزمة الروسية - الأوكرانية بشكل سلمي.

وأعرب الرئيس البولندي عن أمنياته بنجاح مؤتمر قمة التغيرات المناخية كوب 27 في شرم الشيخ.

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