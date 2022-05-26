وفاة 3 شبان موريتانيين من عائلة واحدة غرقاً في نهر السنغال

المصدر: د ب أ

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لقي ثلاثة شبان حتفهم جراء غرق زورقهم بنهر السنغال جنوب موريتانيا.

وحسب وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية قدم الرئيس الموريتاني لعائلة الضحايا التعازي أمس الأربعاء حين زار محافظ الولاية أحمدن سيد أب قرية "جول" بمحافظة جورجول (430 كلم جنوب العاصمة نواكشوط)، التي ينحدر منها الشبان الثلاثة.

ويستخدم السكان نهر السنغال، الذي يشكل الحدود الطبيعية بين موريتانيا والسنغال، في التبادل التجاري ونقل السلع عبر حركة نشطة للزوارق والمركبات بين ضفتي النهر.

وتُسجل بين حين لآخر حوادث غرق مميتة.

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